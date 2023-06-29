Мясо, картофель и морковь подорожали на 1-14% за неделю в Липецкой области

В Липецкой области за неделю подорожали говядина, баранина и курица Фото: Архив "КП"

За неделю в Липецкой области несколько поднялись цены на мясо. Так, на 1% подорожали говядина, баранина и курица. Теперь за килограмм охлажденной или мороженой куры придется заплатить 172 рубля, говядины – 457 рублей и баранины – 562. При этом стоимость свинины практически не изменилась – 265 рублей за килограмм.

По данным Липецкстата, также выросла цена макарон – 1%; яблок – 3%; свеклы – 4%; белокочанной капусты – 7%, моркови – 9% и картофеля – 14%. Килограмм свеклы обойдется в 32 рубля, картофеля – 33, капусты – 46, моркови – 62, макарон – 65 и яблок – 85 рублей.

Подсолнечное масло, стерилизованное молоко и помидоры, наоборот, подешевели на 1% в регионе за неделю. Стоимость сосисок, сарделек, а также сыров уменьшилась на 2%. Лук, бананы стали продавать дешевле на 4%, а огурцы – 7%.

Липчане отдадут в магазине за килограмм репчатого лука 62 рубля, свежих огурцов – 80 рублей, бананов – 87, помидоров – 103, сосисок – 369 и сыра – 645. Литр молока стоит 80 рублей, а масла – 116.