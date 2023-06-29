Холодную воду отключат на 15 улицах Липецка в пятницу 30 июня

В Липецке отключат холодную воду 30 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 30 июня в Липецке отключат холодную воду. Без ресурса останутся 15 улиц областного центра. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 9.30 до 19.30 краны пересохнут в центре города: улицы Октябрьская, 58, 61; Фрунзе, 6; Первомайская, 59; Коммунальная, 5, 10, 12, 41а; площадь Коммунальная, 8, 8а, 9, 41.

С 10.00 до 20.00 воду отключат по улицам Фурманова, 1а-д, 2б, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43-45, 53, 53а, 54, 59б, 59в, а также в частном секторе: улицы Дорожная, Зареченская, Земная, Кленовая, Фурманова, Лесопарковое хозяйство.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улиц Студенческий городок, 11а, 14, 16а; Водопьянова, 12, 14, 16, 18; проезд Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18.

Как сообщили в пресс-службе РВК «Липецк», воду подвезут по адресам: Октябрьская, 61; Фурманова, 59в; Студенческий городок, 11а. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.