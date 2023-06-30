Мобилизованного на СВО отца вернули домой к детям, которых бросила мать в Липецке

Детский омбудсмен помог отцу вернуться домой к сыновьям Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке к детям вернули мобилизованного на СВО отца. Об этом в своем телеграм-канале сообщил уполномоченный по правам ребенка по региону Юрий Таран.

Боец отправился на спецоперацию осенью прошлого года. Дома остались маленькие сыновья, которых бросила мать. Липчанку ограничили в родительских правах. Однако женщина даже не подумала вернуться в семью.

Работа по возвращению отца к малышам длилась несколько месяцев. Большую роль сыграли бабушка и дедушка детей.

– Хоть все было непросто, но право детей жить и воспитываться в семье – соблюдено, – подытожил омбудсмен.

Напомним, в областном центре спасатели сняли четырехлетнего мальчика с подоконника четвертого этажа. В экстренные службы позвонили прохожие, которые увидели малыша, рискующего упасть.