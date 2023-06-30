Клещи покусали 2 469 детей и взрослых в Липецкой области

В Липецкой области от укусов клещей пострадали около 2,5 тысяч жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

По данным на 29 июня, в Липецкой области клещи покусали 2 469 жителей. В том числе пострадали 47% детей – 1 162 ребенка, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На исследования в лаборатории отправили 2 165 паразитов. 283 из них оказались инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 132 – гранулоцитарного анаплазмоза человека и 6 – моноцитарного эрлихиоза человека. Врачи напоминают, что вирус клещевого энцефалита на территории региона не «гуляет».

Почти в 68% случаев клещи цеплялись к взрослым и детям на территории домов и приусадебных участках. Около 16% пострадали на природе, 9% – в садоводчествах.

В регионе медики проверяют клещей на возбудимость заболеваний в трех лабораториях. Липчане могут обратиться в центр гигиены и эпидемиологии на Гагарина 60-А, клиническую инфекционную больницу на Космонавтов, 37А и кожно-венерологический диспансер на Марины Расковой, 18.