Пожарные эвакуировали жильца горящей квартиры на улице Водопьянова в Липецке

В Липецке в доме на Водопьянова загорелась квартира Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 29 июня в Липецке на улице Водопьянова случился пожар. В девятиэтажном доме вспыхнула квартира. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 5 расчетов. Спасатели эвакуировали одного из жильцов. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиру и вещи на площади 5 квадратных метров.

На улице Студеновская в нежилом двухэтажном доме сгорел деревянный пол. А в селе Сухая Лубна пожарные тушили недостроенную баню. Пострадал брус постройки на площади 40 квадратных метров. В областном центре на Звездной в заброшенном гараже полыхал мусор.

В тот же день на улице Кувшинова загорелась кирпичная беседка. Хозяевам удалось справиться с огнем самим до приезда пожарных. В квартире на Космонавтов подгорела пища.