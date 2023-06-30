Спасатели предупреждают жителей Липецка о сильных дождях вечером 30 июня

В Липецке обещают вечерние ливни Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 30 июня, в Липецке в ближайшие часы ожидают дождь. Спасатели предупреждают, что к вечеру осадки усилятся. Жителям напоминают о правилах безопасности во время ливней.

В первую очередь советуют воздержаться от поездок на машине. Если идет сильный дождь, лучше остаться в квартире или на работе и включить радиовещание.

В подземные переходы тоже не следует спускаться, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Горожанам стоит укрыться в зданиях, которые находятся выше уровня подтопления.

Если непогода застала в дороге, не нужно стараться преодолеть затопленные места на автомобиле. Спасатели рекомендуют перестроиться в крайний правый ряд и остановиться без резкого торможения. Затем включить аварийные огни и пережать ливень.

Если вода все пребывает, необходимо покинуть транспорт и зайти на возвышенность или в ближайшее помещение. Избегайте остановок рядом с проводами и деревьями, особенно во время сильного ветра.

В чрезвычайных ситуациях звоните в службу спасения – 01, с мобильного – 101. В МЧС круглосуточно работает телефон доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.