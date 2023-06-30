В Липецке отменят рейсы четырех автобусов во время Кубка России по триатлону 2 июля

Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в Липецке во время Кубка России по триатлону Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 1 июля, в Липецке стартует Кубок России по Триатлону. Спортивное мероприятие продлится два дня. Во время соревнований в воскресенье, 2 июля, в областном центре отменят рейсы четырех городских автобусов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Перестанут ходить маршрутки № 39 и 44 от автостанции «Сокол» до Железнодорожного вокзала. Также приостановят обслуживание транспорта № 302, 36.

Кроме того, в Липецке поменяют схему движения для 22 автобусов. Речь идет о №2, 8, 9, 12, 17, 27, 28, 30, 33, 40, 306, 308К, 315, 317, 321, 322, 325, 330, 332, 343, 352, 359. С 7:00 до 19:00 транспорт будет передвигаться по городу по новому маршруту. Ознакомиться с изменениями по каждому автобусу можно по ссылке.

Напомним, с 30 июня по 2 июля из-за состязаний по триатлону в региональном центре будут перекрывать дороги. Подробности читайте на нашем сайте.