Олег Долгих уходит с поста главы управления сельского хозяйства по Липецкой области

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Олег Долгих уходит с поста начальник управления сельского хозяйства по Липецкой области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

– От всего сердца благодарю Олега Валентиновича Долгих за многолетнюю работу, за наше передовое сельское хозяйство, за аграрные рекорды, за искреннюю любовь к своему делу и родной липецкой земле, – отметил глава региона.

Олег Валентинович проработал в ведомстве на должности руководителя 14 лет – с 2009 года. Родился в 1960 году в деревне Наливкино Добринского района. Образование «ученого агронома» получил в Воронежском сельскохозяйственном институте имени Глинки.

Напомним, известного липецкого фотографа Ирину Хожаинову назначили на должность и.о. председателя департамента культуры и туризма. Женщина приступила к обязанностям с 30 мая.