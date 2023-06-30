Глава Краснинского района Алексей Телков возглавит липецкое управление сельского хозяйства

фотография из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Глава Краснинского района Алексей Телков возглавит управление сельского хозяйства Липецкой области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

– Хорошо проявил себя в муниципалитете, отлично отработал в экстренной ситуации в минувшую субботу, когда в Краснинском районе останавливались подразделения ЧВК «Вагнер», – отметил глава региона. – Руководитель со стратегическим мышлением, свежим взглядом и добрым сердцем.

Алексей Михайлович родился в селе Измалково в 1989 году. В 2011 году получил диплом в Орловской региональной академии госслужбы. Затем в 2016 году прошел переквалификацию в ЕГУ имени Бунина по программе «Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества». В 2017 году окончил Российскую академию госслужбы при Президенте РФ.

Долгое время липчанин работал в местной строительной компании. Сначала экономистом, а позже возглавил отдел комплектации и продаж в фирме. Также занимал руководящие должности в одной из управляющих компаний и ветеринарной лаборатории. Главой Краснинского района Алексея Телкова назначили в марте 2021 года.

Напомним, ранее пост начальника управления сельского хозяйства занимал Олег Долгих. Глава ведомства ушел с поста после 14 лет работы.