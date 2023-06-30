В Липецкой области нашли уникальную орхидею из Красной книги России и редких птиц

В Липецкой области нашли редкую орхидею Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области нашли уникальную орхидею – ятрышик болотный. Цветок занесен в Красную книгу России, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ученые из заповедника «Галичья гора» и краеведческого музея фотографируют и записывают данные о редких находках.

Обычно такой вид орхидеи встречается на Западе Краснодарского края, Дагестане и Калмыкии. Ранее на территории региона подобных цветов не находили.

Также исследователи обнаружили в Добринском районе редких птиц. Липчане встретили лебедя-шипуна, серых уток, серых журавлей, рыжих и больших белых цапель и больших выпей.

Напомним, в липецкий зоопарк ко Дню города привезли трех кенгуру Беннетта. Для животных построили домик и вольер в павлиньем дворе.