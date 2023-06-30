Рецидивист до смерти забил хозяина дома, чье тело нашли после пожара под Липецком Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области на 25-летнего мужчину завели уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». По предварительным данным, рецидивист до смерти забил хозяина дома, чье тело нашли после пожара.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 28 июня по улице Мира в селе Долгоруково загорелся частный дом. При тушении спасатели обнаружили тело 65-летнего мужчины. Эксперты выяснили, что смерть наступила из-за тупой травмы грудной клетки. Причиной пожара стала керосиновая лампа.

Подозреваемого задержали. Злодея уже ранее судили за кражи и хранение наркотиков. Он признался в содеянном и подтвердил показания на месте трагедии.