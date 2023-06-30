Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июня 2023 11:41

Рецидивист до смерти забил хозяина дома, чье тело нашли после пожара под Липецком

Подозреваемого в тяжком преступлении задержали
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Рецидивист до смерти забил хозяина дома, чье тело нашли после пожара под Липецком

Рецидивист до смерти забил хозяина дома, чье тело нашли после пожара под Липецком

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области на 25-летнего мужчину завели уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». По предварительным данным, рецидивист до смерти забил хозяина дома, чье тело нашли после пожара.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 28 июня по улице Мира в селе Долгоруково загорелся частный дом. При тушении спасатели обнаружили тело 65-летнего мужчины. Эксперты выяснили, что смерть наступила из-за тупой травмы грудной клетки. Причиной пожара стала керосиновая лампа.

Подозреваемого задержали. Злодея уже ранее судили за кражи и хранение наркотиков. Он признался в содеянном и подтвердил показания на месте трагедии.