Житель Липецка выкрал из «Лады» магнитолу, колонку и аккумулятор за 25 тысяч Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке задержали подозреваемого в краже из автомобиля. В полицию обратился 30-летний владелец «Лады Калины». Он сообщил, что из припаркованной машины неизвестный похитил магнитолу, колонку и аккумулятор. Скорее всего, он проник внутрь через незакрытый багажник. Ущерб липчанин оценил в 25 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили предполагаемого преступника. Им оказался 23-летний житель областного центра. У молодого человека изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Становлянском районе судили врача-терапевта. Медик выписала липовый больничный пациенту за взятку. Подробности здесь.