Вернувшимся из зоны СВО росгвардейцам вручили медали в Липецке

В Липецке чествовали росгвардейцев, которые приехали домой с СВО Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецк вернулись росгвардейцы, которых отправляли в командировку в зону СВО. Военнослужащим и бойцам спецподразделений вручили государственные и ведомственные медали, грамоты и благодарности. Многим липчанам присвоили новые специальные звания.

– Росгвардейцы несколько месяцев принимали участие в специальной военной операции и находились на защите границ нашей страны, – отметили в пресс-службе облсовета.

Сотрудники приехали, чтобы немного отдохнуть с семьей. Затем бойцы снова приступят к служебным обязанностям.

Мужчин поздравили начальник регионального управления Игорь Баранов, главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Олег Снежков и представители областного парламента.