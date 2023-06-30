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НовостиОбщество30 июня 2023 13:41

Вернувшимся из зоны СВО росгвардейцам вручили медали в Липецке

Сотрудникам присвоили очередные специальные звания
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке чествовали росгвардейцев, которые приехали домой с СВО

В Липецке чествовали росгвардейцев, которые приехали домой с СВО

Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В Липецк вернулись росгвардейцы, которых отправляли в командировку в зону СВО. Военнослужащим и бойцам спецподразделений вручили государственные и ведомственные медали, грамоты и благодарности. Многим липчанам присвоили новые специальные звания.

– Росгвардейцы несколько месяцев принимали участие в специальной военной операции и находились на защите границ нашей страны, – отметили в пресс-службе облсовета.

Сотрудники приехали, чтобы немного отдохнуть с семьей. Затем бойцы снова приступят к служебным обязанностям.

Мужчин поздравили начальник регионального управления Игорь Баранов, главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Олег Снежков и представители областного парламента.