Под Липецком осудят экс-директора водоканала, взявшего шинами за незаконную врезку Фото: Пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

В Липецкой области состоится суд над бывшим гендиректором Краснинского водоканала. Речь идет о начальнике, который закрыл глаза на незаконную врезку в обмен на автомобильные шины. Его обвиняют в превышении служебных полномочий – прокурор утвердил обвинительное заключение. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники организации зафиксировали, что один из жителей самовольно подключился к трубам холодной воды. Экс-руководитель приказал подчиненным аннулировать акт обследования сетей. За это он получил от нарушителя шины для служебного автомобиля. Местный же продолжил бесплатно получать воду.

Действия бывшего генерального директора квалифицировали по п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности». Дальнейшую судьбу мужчины определит суд.