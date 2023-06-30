Питьевую воду отключат на Механизаторов, Соколе и в Студгородке Липецка 1 июля

В Липецке отключат холодную воду на пяти улицах Фото: архив "КП"

В субботу, 1 июля, в Липецке отключат питьевую воду в Студенческом городке, на Соколе и улице Механизаторов. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов на улице Вильямса. Воду будут привозить по заявкам липчан. Также краны пересохнут на проезде Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 10, 16, 18, 12, 12а, 14а, 14; улицам Студенческий городок, 11а, 14, 16а; Водопьянова, 12, 14, 16, 18 и Механизаторов, 8, 10, 10 строения 1 – 2, дома 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19Б, 19а владения 1 – 2, дома 20 и 21. Машина с водой приедет к Студенческому городку, 11а и Механизаторов, 19.

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