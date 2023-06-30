Туман, грозы и тепло до +25 градусов обещают в Липецкой области в субботу 1 июля

В Липецкой области ожидают облачную с прояснениями погоду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 1 июля, в Липецкой области обещают облачную с прояснениями погоду. Синоптики ожидают кратковременные дожди и грозы. Ночью в отдельных районах появится туман.

В темное время суток столбики термометра покажут от десяти до 15 градусов выше нуля. Скорость ветра западной четверти составит от четырех до девяти метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Днем же воздух прогреется до +20+25 градусов. Ветер не изменит направления, но усилится до 8-13 метров в секунду. Барометры покажут атмосферное давление на отметке в 734 миллиметра ртутного столба.

Напомним, жители Липецка жалуются на затопленные во время ливней улицы. Горожане делятся фотографиями дорог, которые превратились в большие лужи.