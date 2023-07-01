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НовостиПроисшествия1 июля 2023 9:09

24-летний вор обокрал магазины Липецка на 300 тысяч рублей

Ему грозит до 7 лет тюрьмы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
24-летний вор обокрал магазины Липецка на 300 тысяч рублей

24-летний вор обокрал магазины Липецка на 300 тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 24-летнего вора. Его обвиняют в 70 кражах на сумму 300 тысяч рублей. Злодей тайно и открыто похищал товары в магазинах. Чаще всего - кофе, бытовую химию и парфюмерию. Украденное он продавал. Что-то оставлял себе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, ранее молодого человека судили за незаконный оборот наркотиков. В этот раз ему грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время липчанин находится под арестом.

Напомним, что в Липецкой области поймали рецидивиста, который до смерти забил 65-летнего мужчину в Долгоруково. Тело несчастного нашли после пожара в его доме. Причина смерти - тупая травма грудной клетки.