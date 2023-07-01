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НовостиОбщество1 июля 2023 9:21

Холодную воду отключат на 17 улицах Липецка в воскресенье 2 июля

Публикуем список адресов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В воскресенье в Липецке отключат холодную воду

В воскресенье в Липецке отключат холодную воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 2 июля жители 17 улиц Липецка останутся без холодной воды. Специалисты продолжают ремонтировать сети.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Октябрьская, 1, 3; Советская, 27, 35, 39; Барашева, 5, 7; Первомайская, 38, 40, 58, 65, 77в, 79, 81, 83, 85.

На этот же период времени холодную воду отключат в частном секторе города: улицы Докучаева, Кошевого, Ковалевской, Севастопольская, Матросова, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Панфилова, Спартака, Украинская.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Октябрьская, 1;Первомайская, 38, а также по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях горожане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.