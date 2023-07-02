Администрация Липецка опубликовала график отключения воды на 3 июля

Очередные отключения воды в Липецке проведут 3 июля. Как сообщили в администрации города, краны пересохнут с 10 утра до восьми вечера.

В зону ограничений попадут следующие адреса:

- частный сектор: улицы Писарева, Зорге, Постышева, Варшавская, Олимпийская, Дачная. Подвоз воды - по заявкам потребителей.

- улица А. Макарова, 2, 2а;

- площадь Мира, 4;

- проспект Мира, 1, 1а, 3, 3б;

- улица З. Космодемьянской, 2, 4.

Техническую воду можно будет набрать у дома №2 по улице Зои Космодемьянской.

- улица Ворошилова, 3, 4;

- ул. Первомайская, 34. Здесь же и будет организован подвоз воды.

Справки по номерам: *6048, 236-048.

В понедельник, 3 июля, также пройдут на электрических сетях. В связи с этим временно прекратят подачу ресурса жителям девяти улиц. Электроэнергии не будет с девяти утра до 17 часов по адресам:

- улица Московская, д. 6;

- переулок Верещагина;

- переулок Верхний;

- улица Даргомыжского;

- Депутатская д. 2, 3, 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а;

- улица им. Воровского;

- Киевская, д. 16а;

- переулок Крымский, д. 2, 4, 6, 8;

- переулок Фруктовый, д. 1а;

- улица Чкалова.

Дополнительная информация доступна по номеру контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.