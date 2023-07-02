Администрация Липецка опубликовала график отключения воды на 3 июля

Очередные отключения воды в Липецке проведут 3 июля. Как сообщили в администрации города, краны пересохнут с 10 утра до восьми вечера.
В зону ограничений попадут следующие адреса:
- частный сектор: улицы Писарева, Зорге, Постышева, Варшавская, Олимпийская, Дачная. Подвоз воды - по заявкам потребителей.
- улица А. Макарова, 2, 2а;
- площадь Мира, 4;
- проспект Мира, 1, 1а, 3, 3б;
- улица З. Космодемьянской, 2, 4.
Техническую воду можно будет набрать у дома №2 по улице Зои Космодемьянской.
- улица Ворошилова, 3, 4;
- ул. Первомайская, 34. Здесь же и будет организован подвоз воды.
Справки по номерам: *6048, 236-048.
В понедельник, 3 июля, также пройдут на электрических сетях. В связи с этим временно прекратят подачу ресурса жителям девяти улиц. Электроэнергии не будет с девяти утра до 17 часов по адресам:
- улица Московская, д. 6;
- переулок Верещагина;
- переулок Верхний;
- улица Даргомыжского;
- Депутатская д. 2, 3, 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а;
- улица им. Воровского;
- Киевская, д. 16а;
- переулок Крымский, д. 2, 4, 6, 8;
- переулок Фруктовый, д. 1а;
- улица Чкалова.
Дополнительная информация доступна по номеру контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.