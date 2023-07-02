На четыре года липчанин может отправиться в тюрьму за кражу золотых браслетов

Похитителя золотых изделий задержали в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД 2 июля.

По предварительным данным, 33-летний горожанин зашел в торговый зал ювелирного салона под видом покупателя. Обратился к продавцу с просьбой показать ему золотые браслеты. Когда девушка выложила изделия на витрину, мужчина схватил украшения и скрылся. Его добычей стали два изделия стоимостью 208 тысяч рублей. Украденное липчанин сдал в ломбард за 40 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, мужчину уже судили за аналогичные преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.