Часть улицы Гагарина перекроют в Липецке из-за капремонта сетей с 6 июля

В Липецке ограничат движение на улице Гагарина Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на этой неделе временно ограничат движение из-за капремонта теплосетей. С 6 по 12 июля машины не смогут проехать по улице Нестерова в районе пересечения Гагарина и Нестерова - дорогу перекроют.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, проезд к жилым домам и хозяйствующим зданиям оставят. Липчанам приносят извинения за неудобства и просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что в этот понедельник 3 июля стартует второй этап гидравлических испытаний. Специалисты проверят качество работ после ремонта. График гидравлических испытаний не изменится. Сначала горячую воду отключат жителям центра Липецка. Затем без ресурса останутся дома по улицам Октябрьская, Депутатская, Льва Толстого и Липецкой ТЭЦ-2. Подробности здесь.