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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:14

Сарай с тремя тоннами зерна сгорел в пожаре в поселке под Липецком

С огнем боролись два спасательных расчета и добровольцы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Три тонны зерна сгорело в пожаре в поселке под Липецком

Три тонны зерна сгорело в пожаре в поселке под Липецком

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 2 июля в Липецкой области вспыхнул деревянный сарай. Пожар случился в поселке Маяк Елецкого района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали два спасательных расчета и добровольцы. Огонь повредил постройку на площади 15 квадратных метров. Также сгорело три тонны зерна.

В Чаплыгинском районе полыхал жилой дом. Несмотря на усилия двух пожарных отделений и шести добровольцев, пострадала крыша здания и потолок. Также накануне в селе Тростяное Задонского района на 200 квадратных метрах горела сухая трава.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.