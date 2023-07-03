Сарай с тремя тоннами зерна сгорел в пожаре в поселке под Липецком

Три тонны зерна сгорело в пожаре в поселке под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 2 июля в Липецкой области вспыхнул деревянный сарай. Пожар случился в поселке Маяк Елецкого района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали два спасательных расчета и добровольцы. Огонь повредил постройку на площади 15 квадратных метров. Также сгорело три тонны зерна.

В Чаплыгинском районе полыхал жилой дом. Несмотря на усилия двух пожарных отделений и шести добровольцев, пострадала крыша здания и потолок. Также накануне в селе Тростяное Задонского района на 200 квадратных метрах горела сухая трава.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.