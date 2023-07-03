Особый противопожарный режим ввели в лесах Липецкой области на три месяца

В лесах Липецкой области продлили особый противопожарный режим Фото: Юлия КЛЮЕВА

В лесах Липецкой области на три месяца ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 30 сентября. В этот период лесные массивы региона будут усиленно патрулировать. На территориях запрещается разводить костры, бросать непотушенные спички, оставлять легковоспламеняющиеся материалы и мусор.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за нарушение ограничений можно получить внушительный штраф. Гражданам грозит до 40 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам – от 60 до 90 тысяч рублей. Юридическим – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Напомним, в случае происшествия обращаться в экстренные службы по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно. О возгорании можно сообщить пожарным и в лесную охрану: 8-800-100-94-00.