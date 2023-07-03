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НовостиОбщество3 июля 2023 8:28

Второй этап гидравлических испытаний 2023: горячую воду отключили в центре Липецка 3 июля

В этот период специалисты проверят качество ремонта труб
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке начался второй этап гидравлических испытаний

В Липецке начался второй этап гидравлических испытаний

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 3 июля в Липецке стартовал второй этап гидравлических испытаний. Липчане вновь на две недели останутся без горячей воды. С этого дня – жители центра. Напомним, график отключений повторяет схему первого периода.

Так, 3 июля гидравлические испытания коснулись котельных «Угловая», «Привокзальная» и «Семашко». Через несколько недель горячую воду отключат от котельных по улицам Октябрьская, Депутатская, Льва Толстого и Липецкой ТЭЦ-2. В августе очередь дойдет до липчан, которых обслуживает котельная «Юго-Западная» и «Северо-Западная».

Напомним, что в июне специалисты выявляли дефекты труб и устраняли их. Теперь им предстоит проверить качество работ после ремонта. График отключений горячей воды можно посмотреть по ссылке.