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НовостиОбщество3 июля 2023 8:52

Браконьер застрелил самку лося в Тербунском районе Липецкой области

В регионе действует запрет на охоту
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области нашли лосихи

В Липецкой области нашли лосихи

Фото: Архив "КП"

2 июля в Тербунском районе Липецкой области нашли труп полуторогодовалой самки лося. Вес животного составлял примерно 250 килограмм. В настоящий момент в регионе действует запрет на охоту на все виды животных и птиц. Кроме того, на отстрел лося нужно получать особу лицензию.

Во время расследования специалисты вскрыли труп. Догадки подтвердились – животное погибло из-за огнестрельного ранения. Лосиху застрелили из гладкоствольного оружия. Картечь повредила легкие, сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

Ежегодно в России браконьерство наносит более 20 миллиардов ущерба. Липчанам напоминают, что за незаконную охоту грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей по статье 258 УК. Также нарушителя могут отправить в колонию от трех до пяти лет.