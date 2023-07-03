Браконьер застрелил самку лося в Тербунском районе Липецкой области

В Липецкой области нашли лосихи Фото: Архив "КП"

2 июля в Тербунском районе Липецкой области нашли труп полуторогодовалой самки лося. Вес животного составлял примерно 250 килограмм. В настоящий момент в регионе действует запрет на охоту на все виды животных и птиц. Кроме того, на отстрел лося нужно получать особу лицензию.

Во время расследования специалисты вскрыли труп. Догадки подтвердились – животное погибло из-за огнестрельного ранения. Лосиху застрелили из гладкоствольного оружия. Картечь повредила легкие, сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

Ежегодно в России браконьерство наносит более 20 миллиардов ущерба. Липчанам напоминают, что за незаконную охоту грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей по статье 258 УК. Также нарушителя могут отправить в колонию от трех до пяти лет.