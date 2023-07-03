В Липецке 48-летний водитель на элекстроскутере врезался в газовую трубу и погиб Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 1 июля в Липецке погиб 48-летний водитель элекстроскутера. Около 5 часов утра на улице Каменный Лог мужчина не справился с управлением и врезался в газовую трубу. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, от полученных травм липчанин скончался на месте ДТП.

В тот же день в Липецком районе в аварию попали автомобили «Шевроле» и «Фольксваген». Иномарки столкнулись на трассе Орел-Тамбов. Пострадали оба водителя, которым по 28 лет, а также три пассажира второй легковушки, включая детей 8 и 11 лет.

Липчан просят строго соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее за рулем. Помните, от этого зависит не только ваше здоровье и сохранность транспорта, но и жизни других людей.