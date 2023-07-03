Два отделения МЧС тушили пожар в частном доме с пристройкой в селе под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 2 июля в Липецкой области загорелся частный кирпичный дом с пристройкой. Пожар вспыхнул в селе Елец-Лозовка Хлевенского района. С огнем боролись два спасательных отделения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Пострадала внутренняя отделка дома и вещи на площади 32 квадратных метра.

В тот же день в Липецке у дома №45/1 на улице Космонавтов полыхал мусор. Аналогичный случай произошел в Задонске на улице Свободы. Там площадь возгорания составила 6 квадратных метров. А в областном центре в квартире 12-этажного дома на улице Стаханова подгорела пища.

Ночью 3 июля в селе Становое вспыхнула деревянная баня. Она выгорела дотла, но пожарным удалось спасти от пламени стоящую рядом постройку.