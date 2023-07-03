26 молодых врачей приедут работать по целевому направлению в Липецкую область

Поликлиники Липецкой области пополнятся молодыми медиками Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Поликлиники и больницы Липецкой области пополнятся 26 молодыми врачами. Липчане окончили Рязанский медицинский государственный университет. Теперь специалисты вернутся работать в родной регион по целевому направлению.

В Рязани учатся еще 200 студентов-целевиков. Это значит, что после выпуска из вуза медики должны отработать в липецких учреждениях не менее пяти лет. В 2023 году в РязГМУ выделят 40 дополнительных мест для будущих педиатров по «Губернаторскому набору», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В медколледжах Липецка и Ельца на бюджете смогут учиться 535 ребят. К тому же теперь на «Лечебное дело» принимают выпускников после девятого класса.

Напомним, около восьми тысяч медработников получают досрочную пенсию по старости в регионе. Сотрудники могут оформить выплату после того, как достигнут определенной выслуги лет.