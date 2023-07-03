35-летний водитель ВАЗа и пассажирка погибли в ДТП с «Дэу» на трассе под Липецком

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 1 июля в Липецком районе произошло смертельное ДТП. Около полуночи на трассе Хлевное-Липецк столкнулись ВАЗ-2105 и «Дэу». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 35-летний водитель отечественной машины и его 33-летняя пассажирка погибли на месте. 30-летнего мужчину за рулем иномарки доставили в больницу.

В тот же день в селе Тербуны на улице Северной в аварию попали «Пежо» и «Форд». За рулем второго автомобиля находился 17-летний парень. Травмы получили два пассажира «Пежо», в том числе 3-летний мальчик. Во всех фактах ДТП разбирается полиция.

Напомним, что в Липецке 48-летний мужчина на электроскутере врезался в газовую трубу. Карета скорой помощи прибыла к месту происшествия на улице Каменный Лог, но спасти водителя не удалось.