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НовостиОбщество3 июля 2023 10:03

Два новых трамвая привезут в Липецк из Челябинской области 5 июля

Всего город закупит 46 вагонов
Алина ПАЛАГИНА
В Липецк везут два новых трамвая

В Липецк везут два новых трамвая

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Вскоре Липецк получит первые новые трамваи. Два электротранспорта уже везут из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вагоны должны доставить в среду, 5 июля.

Всего по программе модернизации город закупит 46 новых трамваев. К концу 2023 года в областном центре уже запустят 28 таких. Также построят 27 остановок.

Транспорт доставят к среде

Транспорт доставят к среде

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, в областном центре с мая начали ремонтировать трамвайные пути. Из-за работ на четыре месяца изменили схемы движения, расписание электротранспорта и некоторых автобусов. Актуальный график можно найти по ссылке.

Кроме того, с начала июня на улицы Липецка вышли 46 новых газомоторных автобусов. Транспорт соответствует пятому экологическому классу.