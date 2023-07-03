Два новых трамвая привезут в Липецк из Челябинской области 5 июля

В Липецк везут два новых трамвая Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Вскоре Липецк получит первые новые трамваи. Два электротранспорта уже везут из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вагоны должны доставить в среду, 5 июля.

Всего по программе модернизации город закупит 46 новых трамваев. К концу 2023 года в областном центре уже запустят 28 таких. Также построят 27 остановок.

Транспорт доставят к среде Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, в областном центре с мая начали ремонтировать трамвайные пути. Из-за работ на четыре месяца изменили схемы движения, расписание электротранспорта и некоторых автобусов. Актуальный график можно найти по ссылке.

Кроме того, с начала июня на улицы Липецка вышли 46 новых газомоторных автобусов. Транспорт соответствует пятому экологическому классу.