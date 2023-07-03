В Липецке осудят кассира магазина, которая присвоила свыше 18 миллионов рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на этой неделе стартует суд над уроженкой Тамбова, которую обвиняют в растрате более 18 миллионов рублей. Так, 33-летняя женщина, работая кассиром магазина, с января 2021 по апрель 2022 тайно забирала наличные. Всего она своровала 18 585 736 рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, чтобы скрыть недостачу, злодейка занижала суммы реальной выручки магазина. Вносила ложные сведения в отрывные листы кассовых книг и чеки.

Ее действия квалифицировали по ч.4 ст.160 УК РФ «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере». Первое судебное заседание назначили на 6 июля.