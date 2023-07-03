Почетного гражданина Липецка Владилена Соломина поздравили с 90-летним юбилеем

Юбилей отмечает почетный гражданин Липецка Фото: Липецкий городской совет депутатов

В этот понедельник, 3 июля, юбилей отмечает почетный гражданин Липецка Владилен Соломин. Виновник торжества празднует 90 лет. Горожанина поздравили представили мэрии, горсовета, союза строителей и ветеранских организаций.

Владилен Харитонович родился в 1933 году в селе Борисовка Белгородской области. С 1956 года трудился в липецкой строительной компании, возводил крупные объекты Новолипецкого металлургического комбината.

Липчанина поздравили представители мэрии, горсовета и общественных организаций Фото: Липецкий городской совет депутатов

С 1973 по 1980 годы работал заместителем председателя горисполкома. В 1982 – 1995 годах занимал должность главного архитектора региона, сообщили в пресс-службе горсовета. Владилена Соломина награждали орденом «Знак Почета», пятью медалями и серебряной медалью ВДНХ. С 2003 года носит звание почетного гражданина города. Липчанин также составил три тома энциклопедии «Созидатели» про строительство области.

– Эта книга не просто фиксация и хронометраж того, что, когда и кем было сделано, – отметил Владилен Соломин. – Это практическое руководство для современных руководителей, которые могут почерпнуть в книге массу ценной информации.