Под Липецком 43-летний рецидивист убил соседку ударом ногой в живот Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области поймали 43-летнего рецидивиста, который до смерти избил соседку. 28 июня в Грязинском районе подозреваемый пришел в квартиру знакомой, чтобы выяснить отношения с ее сожителем. Злодей избил гостей палкой, а 43-летнюю хозяйку квартиры ударил ногой в живот. 30 июня она скончалась.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Предполагаемого преступника задержали. Его могут заключить под стражу.

Мужчину уже судили за кражи и незаконный оборот наркотиков. Вину он не признал, рассказал следователю свою версию произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.