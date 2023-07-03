Фонтан «Липа» в Нижнем парке почистят и отремонтируют до 7 июля в Липецке

В Липецке ремонтируют фонтан "Липа" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Нижнем парке Липецка ко Дню города приводят в порядок фонтан «Липа». Специалисты отремонтируют и почистят комплекс до 7 июля. В пятницу планируют запустить «водное дерево».

– В настоящий момент мы проводим капитальную чистку фонтана, – прокомментировали в пресс-службе мэрии. – И помимо этого проводим ремонт и прочистку всех технических, электрических составляющих – насосов и так далее.

Напомним, «Липу» установили в 2013 году. Каждый лепесток выполнял вручную скульптор Александр Садовский. Осенью 2021 года фонтан дождался капитального ремонта. Деньги на восстановление комплекса выделяли из городского бюджета. Подрядчик поменял гранитную плитку, систему водоснабжения, прочистил форсунки, обновил насосы и световое оборудование.