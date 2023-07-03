Житель Липецкой области надругался над детьми друзей и получил 7 лет колонии Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 31-летнему мужчине, который надругался над двумя детьми знакомых. Его признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних». Суд назначил извращенцу 7 лет колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что вечером 1 января 2023 года житель Краснинского района находился в гостях у друзей. Когда взрослые отошли, он начал приставать к их детям, которым еще не было 14 лет. Так, он совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодей признал вину. Следователь собрал достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор.