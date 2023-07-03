Заболеваемость ОРВИ уменьшилась до 2 766 случаев за неделю в Липецкой области

В Липецке ОРВИ заболел 1 861 горожанин Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 2 766 жителей. Показатель уменьшился на 5,7%. Случаев гриппа в регионе не выявили, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. 55% заразившихся – дети до 14 лет.

Большая часть пациентов приходится на областной центр. В поликлиники Липецка с симптомами острых респираторных вирусных инфекций обратился 1 861 горожанин.

Лабораторные исследования показали, что в регионе доминируют вирусы парагриппа – 37%; адено- и риновирусы – по 17%. РС-инфекции нашли в 8% проб, бокавирус – в 4%.

Липчанам напоминают об опасности самолечения. Любые препараты стоит принимать по рецепту врача. Также стоит помнить о простых правилах профилактики – регулярно мыть руки и носить маску во время болезни.