В липецком фонде «Защитники Отечества» отработали 597 заявок от бойцов СВО и их семей

За первый месяц работы в фонде ответили почти на 600 заявок Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

За июнь в липецкое отделение фонда «Защитники Отечества» поступило 672 заявки от бойцов СВО и их семей. 597 обращений уже отработали, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Липчанам помогли решить юридические вопросы и оформить льготы.

Также сотрудники фонда рассказывают участникам спецоперации о других мерах поддержки. Работники предлагают пройти медицинскую, социальную реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Военнослужащим помогают как с трудоустройством, так и с переобучением.

Консультацию психолога можно получить по круглосуточной горячей линии: 8 (4742) 48-11-00. Личные беседы проводят и в самом центре. Ветеранам боевых действий регулярно устраивают спортивные соревнования и приглашают на культурные мероприятия.

Напомним, открытие фонда в Липецкой области прошло 30 мая. Центры создали по поручению Президента РФ.