Ельцу вернули роддом, переделанный под ковидный госпиталь во время пандемии

В Ельце Липецкой области вновь заработал родильный дом Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Елецкой городской больнице №1 имени Семашко вновь заработал родильный дом. Во время пандемии отделение переоборудовали под ковидный госпиталь, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Жительницам Ельца и соседних районов приходилось ездить на роды в областной центр.

Теперь зданию вернули прежний функционал. Специалисты отремонтировали помещения, провели дезинфекцию и доставили оборудование. Открытие состоялось в этот понедельник, 3 июля. Роддом полностью подготовили для будущих матерей.

Напомним, поликлиники и больницы Липецкой области пополнятся 26 молодыми врачами. Специалисты окончили Рязанский медицинский государственный университет. Новых сотрудников примут на работу по целевому направлению.