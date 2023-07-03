Свет отключат на 32 улицах Липецка и в двух садоводчествах во вторник 4 июля

Где в Липецке отключат свет 4 июля Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 4 июля, в Липецке отключат свет на 32 улицах и в двух садоводчествах. Специалисты проведут ремонтные работы на электросетях, сообщили в пресс-службе мэрии. Лампочки погаснут с 9:00 до 17:00.

Без электричества останутся жители домов по улицам Плеханова, 49, 51а, 53а, 59, 59/4; Угловая, 26а; Ангарская, 31; Жактовская, 12, 1а, 25, 26а, 38; Городовикова, 11; Исполкомовская, 7; Минская, 49а; Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15 – 22, 26, 33; Паровозная, 11а; Поселковая, 1а, 2а, 30в, 33, 4, 47а; поселок Сырский Рудник, Прудная, 1, 1в, 1г, 1д, 2; Рудничная, 17, 21, 25; Рябиновая, 1 – 37, 39; Солнечная, 1 – 61; Ударников; Смирнова; переулкам Верещагина, 2 – 4, 7 - 21Б и Верхний, 1 – 17, 19, 21, 23, 25; улицам Даргомыжского; Депутатская, 2 – 6, 8, 9, 16 – 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Воровского; Киевская, 16а; переулкам Крымский, 2, 4, 6, 8 и Фруктовый, 1а; улицам Чкалова; Амурская, 1 – 5; Гайдара, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; Промышленная, 7, 7/2, 7/20, 7/23, 7/8; Ковалева, 115/2; Московская, 6 и переулку Ушакова, 4, 5, 6, 8.

Также электроэнергии не будет в садоводчествах «Студеновское», дома 110, 110а/155, 162, 178 и «Ударник». За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Сотрудники отвечают круглосуточно.