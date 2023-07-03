Питьевую воду отключат на Тракторном, Сырском и в центре Липецка 4 июля

В Липецке отключат питьевую воду на трех улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 4 июля, в Липецке отключат питьевую воду на трех улицах разных районов. Подачу ресурса ограничат на Тракторном, Сырском и в центре города. Специалисты проведут плановый ремонт, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

С полуночи до конца работ без холодной воды останутся жители Карла Маркса, 27/1; 27; 27 строение 1; 27 ст. 2; 30; 31, 31/1, 31/2. Воду привезут на Карла Маркса, 30.

С десяти утра до восьми вечера краны пересохнут на Бачурина, 1, 4, 5, 6, 8, 12а и в частном секторе Сырского на Пролетарской. Машина с водой приедет на Тракторный к Бачурина, 6, а во второй район – по заявкам липчан.

Сотрудники предупреждают, что после окончания работ вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, также 4 июля в областном центре отключат свет на 32 улицах. Подробности можно узнать по ссылке.