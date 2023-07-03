В колонии Липецка для осужденных женщин устроили фотосессию с живыми цветами

В колонии Липецка прошло мероприятие на раскрытие женственности среди осужденных девушек Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

В колонии Липецка прошло необычное мероприятие для осужденных женщин. Центр социально-психологической реабилитации ИК-7 устроил красавицам фотосессию с живыми цветами, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Подобные занятия проводят, чтобы девушки осознали свою роль в обществе, раскрыли женственную сторону и обрели гармонию. Представительницы прекрасного пола творчески подошли к заданию. Обитательницы колонии создали яркие образы.

Фотосессия с живыми цветами Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

Девушкам помогли осознать женскую роль в обществе Фото: Пресс-служба УФСИН по Липецкой области

Девушки рисовали и клеили ромашки, незабудки, колокольчики на лицо. Многие украшали цветами волосы.

– Женщины убедились, что естественная красота цветов призвана дополнить их красоту, – отметили в ведомстве. – Мероприятие подарило положительные эмоции и имело отличный терапевтический эффект.