В Липецке «Фольксваген» протаранил стоящий автобус, пострадал 26-летний пассажир

ДТП на площади Металлургов в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 3 июля в Липецке 32-летний водитель «Фольксвагена» протаранил стоящий автобус. ДТП случилось вечером на площади Металлургов. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в аварии пострадал 26-летний пассажир иномарки. Он получил травмы.

В тот же день на улице Чапаева 19-летний парень за рулем «Лексуса» сбил 9-летнего велосипедиста. Мальчика доставили в больницу.

Всего за сутки автоинспекторы выявили 3 539 нарушений Правил дорожного движения. Так, 3 человека сели за руль в нетрезвом состоянии – их привлекли к административной ответственности. Еще 56 проигнорировали ремни безопасности. Водители 3 290 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.

Произошло 17 аварий, в которых никто из людей не пострадал.