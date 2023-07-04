Четыре расчета МЧС тушили горящую квартиру в двухэтажном доме в селе под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В понедельник 3 июля в Липецкой области загорелась квартира. Пожар вспыхнул в двухэтажном доме села Верхнее Казачье Задонского района. На месте происшествия работали четыре расчета спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку помещения четырех квадратных метрах. Пожарным удалось спасти от пламени соседнюю квартиру.

В тот же день в селе Талицкий Чамлык Добринского района полыхала сухая трава. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Участок тушили два добровольца и одно отделение МЧС.

Напомним, в случае происшествия обращаться по единому номеру вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.