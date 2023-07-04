38-летний директор фирмы из Липецка продал несуществующие станки на 680 тысяч Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 38-летнего экс-директора фирмы, который продавал несуществующее оборудование. В 2020 году мужчина разместил в Интернете объявления о поставке листогибочных станков, которых у него не было. Липчанин заключил договоры с 14 организациями и предпринимателями из других регионов страны, получив от них свыше 680 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на афериста завели уголовное дело по ч.3, 5 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Он во всем признался и раскаялся. Деньги, заработанные нечестным путем, руководитель потратил на нужды фирмы и на себя.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы.