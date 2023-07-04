16-летний мотоциклист и пассажир пострадали в ДТП с Камазом под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 3 июля в Липецкой области в ДТП с Камазом пострадал подросток и его друг. Авария произошла в Добринском районе. На автодороге Петровский-Новопетровка столкнулись грузовик и мотоцикл с 16-летним водителем. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, молодой человек и его 19-летний пассажир получили травмы. Они в больнице.

В тот же день в Липецке на улице Неделина столкнулись «Ситроен» и «Фольксваген». От удара вторая иномарка отлетела в стоящий «Опель». Пострадала 36-летняя женщина за рулем «Фольксвагена».

Напомним, что в областном центре легковушка протаранила стоящий автобус. На площади Металлургов 32-летний водитель «Фольксвагена» врезался в общественный транспорт. Пострадал пассажир иномарки.

Липчан просят быть внимательнее и соблюдать Правила дорожного движения.