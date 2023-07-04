В Липецке змея заползла в колесо машины, стоящей возле торгового центра

Спасатели за неделю выезжали на три сообщения о змеях в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 3 июля, в Липецк наведалась змея. Рептилия заползла в колесо машины, которая стояла возле торгового центра на Елецком шоссе. Водитель позвонил спасателям. На место также выехали сотрудники управления по охране объектов животного мира. Однако непрошеную гостью не нашли. Вероятно, она успела выбраться.

В пятницу, 30 июня, в спецслужбы сообщили сразу о двух змеях. Одну беглянку заметили жильцы частного сектора по улице Гайдара. Рептилия залезла в мусорную кучу в огороде. Вторую нашли в подвале дома на улице Жуковского, рассказали в пресс-службе мэрии.

В регионе обитают не только безобидные создания. С начала лета уже несколько человек обратились в больницу после укуса гадюки. Жителям области напоминают о правилах безопасности.

Во время неожиданной встречи со змеей следует помнить, что она кусает только для самозащиты. Поэтому трогать или как-то тревожить рептилию не стоит. Если она приняла позу угрозы, начните медленно отходить назад. Нельзя поворачиваться спиной к змее или защищаться, выставляя руки вперед. Лучше взять палку и держать по направлению к змее. Не советуют также убегать, потому что можно наступить на «подругу» рептилии.

Если змея все же укусила, необходимо сразу обратиться в медучреждение или вызвать спецслужбы – единый номер «112». Пока ждете врачей, лягте и сократите подвижность до минимума. Это замедлит распространение яда по организму.