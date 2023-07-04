Строители из Липецка за полгода восстановили разрушенную во время боев школу в Мариуполе

Липецкая область закончила ремонт школы в Мариуполе Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкие строители отремонтировали школу в Мариуполе. Здание разрушили во время боев весной прошлого года. Снаряды выбили окна, стены и крышу. На восстановление ушло полгода, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Над зданием трудились 30 специалистов Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Специалисты возвели новые перекрытия помещений, обновили стену второго этажа, заменили крышу, двери и окна. Над школой трудись 30 рабочих. Здание передали администрации города. Теперь здесь снова смогут учиться около 100 ребят.

Напомним, регион восстанавливает еще два социальных учреждения. Липчане возвращают прежний облик техническому лицею и детскому саду. Строители также занимаются ремонтом 24 многоэтажек в Мариуполе и Володарском районе.