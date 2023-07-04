Под Липецком осудят рецидивиста, который до смерти избил друга и надругался над ним Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области будут судить 27-летнего рецидивиста, который до смерти избил и надругался над другом. По данным следствия, 16 апреля в селе Долгоруково собралась компания – обвиняемый, 37-летний знакомый и его сожительница. Они выпивали, а затем поругались. Злодей несколько часов руками, ногами и подручными средствами избивал собутыльника, а потом совершил сексуальное насилие. От травм несчастный скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина заявил прибывшему следователю, что не виновен. Мол, к нему в дом пришел уже избитый знакомый. Но доказательства говорили об обратном. Через некоторое время фигурант во всем признался.

Его действия квалифицировали по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ч.1 ст.132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему». Обвиняемого уже судили за разбой, грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью.