В Липецке спустя три года завершают ремонт детской стоматологической поликлиники

фотография пресс-службы управления здравоохранения Липецкой области Фото: с сайта

В Липецке завершают ремонт детской стоматологической поликлиники на Неделина, 9. Реконструкцию начали около трех лет назад – в августе 2020 года. На работы потратили около 85 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения.

Строители обновили фасад, крышу, фундамент и сделали перепланировку помещений. Специалисты заменили полы, окна, потолки, поставили новые входные группы и водосточную систему. Не забыли про сантехнику и остальные коммунальные системы.

фотография пресс-службы управления здравоохранения Липецкой области Фото: с сайта

фотография пресс-службы управления здравоохранения Липецкой области Фото: с сайта

В здании оборудовали кабинеты терапевта, хирурга, пародонтолога, ортодонта, помещения для рентгенографии и физиотерапии. Также в поликлинике появилось новое оборудование – ортопантомограф и ультразвуковой аппарат.

Лечить ребят будут более 40 медиков. Предполагают, что за смену здесь смогут принять 400 пациентов.