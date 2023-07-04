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НовостиПроисшествия4 июля 2023 11:07

В Липецке ищут пропавшую 12-летнюю школьницу в брюках болотного цвета

Галина Воронова ушла из дома вечером 3 июля и не вернулась
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке пропал подросток

В Липецке пропал подросток

Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 12-летнюю школьницу. Галина Руслановна Воронова пропала вечером минувшего понедельника, 3 июля. Девочка вышла из дома по улице Степанищева около 21:00 и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе «Поиска пропавших детей».

Приметы подростка: короткие черные волосы, среднее телосложение, карие глаза, рост 152 сантиметра, выглядит на 13-14 лет. Ребенок был одет в брюки болотного цвета, темную толстовку с капюшоном, на ногах – кроссовки.

Жителей, которые видели школьницу или обладают информацией о местонахождении Галины, просят позвонить липецким волонтерам по номерам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Также можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru