В Липецке ищут пропавшую 12-летнюю школьницу в брюках болотного цвета

В Липецке пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 12-летнюю школьницу. Галина Руслановна Воронова пропала вечером минувшего понедельника, 3 июля. Девочка вышла из дома по улице Степанищева около 21:00 и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе «Поиска пропавших детей».

Приметы подростка: короткие черные волосы, среднее телосложение, карие глаза, рост 152 сантиметра, выглядит на 13-14 лет. Ребенок был одет в брюки болотного цвета, темную толстовку с капюшоном, на ногах – кроссовки.

Жителей, которые видели школьницу или обладают информацией о местонахождении Галины, просят позвонить липецким волонтерам по номерам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Также можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru